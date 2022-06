Segundo o IPMA, espera-se para esta quinta-feira "céu pouco nublado ou limpo, temporariamente muito nublado por nuvens altas", bem como "vento por vezes forte com rajadas na faixa costeira e nas terras altas".

Quanto ao vento que se tem feito sentir nos últimos dias, este continua "fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/noroeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 75 km/h na faixa costeira ocidental, no barlavento algarvio e nas terras altas, em especial do Centro e Sul".

Há ainda uma "pequena descida da temperatura mínima, em especial nas regiões Norte e Centro", perceptível nas zonas da Grande Lisboa e do Grande Porto.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 8 graus Celsius (na Guarda) e os 15 (Aveiro, Faro e Lisboa) e as máximas entre os 20 (no Porto e em Viana do castelo) e os 31 (em Faro).

Continente, Madeira e Açores com risco muito elevado de radiação UV

Portugal continental, o arquipélago dos Açores e a ilha da Madeira apresentam hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo IPMA.

Com níveis elevados de exposição à radiação UV está a ilha do Porto Santo.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

Para as regiões com risco elevado, recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t’shirt’ e protetor solar.

Vinte e dois concelhos de quatro distritos em perigo máximo

Vinte e dois concelhos dos distritos de Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro apresentam hoje um perigo máximo de incêndio.

Em perigo máximo estão os concelhos de Alcanena, Chamusca, Vila Nova da Barquinha, Constância, Abrantes, Tomar, Ferreira do Zêzere, Sardoal, Mação (Santarém), Proença-a-Nova, Vila de Rei, Vila Velha de Ródão (Castelo Branco), Gavião, Nisa, Castelo de Vide e Marvão (Portalegre).

Também os concelhos de Aljezur, Lagos, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (Faro) estão hoje em perigo máximo de incêndio.

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental, exceto, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, em perigo elevado e muito elevado.

De acordo com o IPMA, o perigo de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até domingo.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

(Notícia atualizada às 06h58)