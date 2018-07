Uma tempestade tropical perturbou os transportes no Japão e deixou sem energia milhares de casas na sua passagem em direção à região oeste, ainda a recuperar de chuvas devastadoras no início deste mês.

De acordo com a televisão pública japonesa NHK, pelo menos 16 pessoas ficaram feridas.

A tempestade tropical Jongdari tocou terra pelas 01:00 (17:00 de sábado em Lisboa), no centro do Japão, causando chuvas fortes em Tóquio, com ventos de 90 quilómetros por hora (km/h), e rajadas de até 128 km/h.

As transportadoras aéreas cancelaram várias ligações de e para as zonas afetadas pelo segundo dia consecutivo, e os serviços ferroviários sofreram atrasos ou foram também cancelados.

Os serviços de fornecimento de energia registaram falhas no abastecimento à medida que a tempestade se movia de leste para oeste, de acordo com a NHK.

Residentes e trabalhadores empilharam sacos de areia para prevenir inundações nas prefeituras de Okayama e Hiroshima, as duas regiões mais atingidas por aluimentos de terra e inundações, no início deste mês, que mataram mais de 200 pessoas.

As autoridades japonesas emitiram ordens de evacuação naqueleas zonas.

A tempestade tropical Jongdari é a 12.ª da temporada na Ásia.