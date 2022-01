Pelo menos 16 pessoas morreram no norte do Paquistão, ao ficarem presas nas suas viaturas devido à queda de neve, perto da cidade de Murree, anunciou hoje o ministro do Interior do Paquistão, Sheikh Rashid Ahmed.

Numa mensagem difundida em vídeo, o ministro do Interior do Paquistão, Sheikh Rashid Ahmed, avançou que "pelo menos 16 a 19 pessoas morreram dentro dos seus carros", acrescentando que o exército está a limpar as estradas e a tentar salvar os que ainda estão presos. "Pedi à população local que ajudasse os turistas e lhes fornecesse comida e roupa de cama", acrescentou Sheikh Rashid Ahmed. De acordo com um porta-voz da polícia de Murree, mais de 100 mil veículos entraram, nos últimos três dias, nesta cidade de montanha, localizada a cerca de 70 quilómetros da capital Islamabad, causando enormes engarrafamentos. Apesar das advertências das autoridades, os visitantes foram-se aglomerando nesta pequena cidade turística, muito popular entre os habitantes da capital, para assistirem a uma atípica queda de neve. De acordo com as autoridades da província de Punjab, a cidade de Murree foi declarada "área de desastre", sendo solicitado aos moradores que permaneçam afastados.