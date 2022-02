Segundo a agência France Presse, a tempestade causou quatro vítimas mortais nos Países Baixos, quatro na Polónia, três no Reino Unido, duas na Alemanha, duas na Bélgica e uma na República da Irlanda.

A maioria das mortes ocorreu em consequência da queda de árvores sobre veículos.

Formada na Irlanda, a tempestade Eunice obrigou ao cancelamento de centenas de voos e viagens ferroviárias, causou estragos em mais de mil quilómetros de linhas férreas na Alemanha e deixou 1,2 milhões de casas na Polónia sem energia elétrica.

No Reino Unido, pelo menos 226.000 habitações também estavam hoje sem eletricidade e as seguradoras calculam danos no valor de mais de 300 milhões de libras (cerca de 360 milhões de euros).

No norte de França, há 37.000 casas também sem eletricidade.

Irlanda, Reino Unido, França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Holanda e Polónia são os países atingidos pela tempestade Eunice.