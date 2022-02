Esta tempestade já afetou a Irlanda, parte do Reino Unido, Norte de França, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, Dinamarca e Holanda e Polónia.

Até ao momento, já foram registadas 13 mortes – duas na Polónia e na Alemanha, quatro na Holanda, três em Inglaterra, uma na Bélgica e uma na Irlanda.

“Existe o risco de rajadas de força violenta, com um máximo entre 100 e 115 quilómetros por hora”, avisaram os serviços meteorológicos alemães, notando que podem verificar-se telhados danificados e árvores arrancadas.

Centenas de voos, comboios e ‘ferries’ já foram cancelados no noroeste da Europa face à tempestade. Na Holanda, dezenas de casas foram despejadas e a rede ferroviária está interrompida.

De acordo com o serviço de meteorologia britânico Met Office, as operações de limpeza devem ser suspensas devido ao vento.

Pelo menos, 400.000 casas permanecem hoje sem eletricidade no país e as seguradoras estimam danos de 300 milhões de libras (aproximadamente 360 milhões de euros).

Cerca de 194.000 pessoas estão na mesma situação na Polónia, segundo as autoridades locais e várias ligações ferroviárias foram suspensas.

A tempestade Eunice é a segunda a atingir a Europa esta semana, com a primeira a ter provocado a morte a pelo menos cinco pessoas na Alemanha e na Polónia.