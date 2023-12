O IPMA prevê que a temperatura mínima atinja valores abaixo de 0°C em grande parte do interior Norte e Centro, sendo entre 0ºC e 3°C no interior Sul e entre 3ºC e 7°C no litoral.

A temperatura máxima, por outro lado, deverá apresentar-se dentro ou mesmo ligeiramente acima do normal para a época do ano, esperando-se valores entre 7ºC e 13°C no interior Norte e Centro e entre 13ºC e 17°C para o restante território.

A exceção será nos locais onde o nevoeiro persistir durante o dia no nordeste transmontano e Beira Alta, onde a temperatura máxima poderá não ultrapassar os 5°C.

O IPMA emitiu assim aviso amarelo devido ao tempo frio e às temperaturas mínimas baixas nos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda e Viseu.

Para o final do dia 19 prevê-se uma alteração temporária na situação meteorológica, com a aproximação e passagem de uma superfície frontal, que trará um aumento de nebulosidade e precipitação fraca, que resultará num aumento da temperatura mínima no dia 20.