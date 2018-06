Em Serpins, na Lousã, junho tem sido "um mês difícil de arrancar" por causa do mau tempo, com a falta de sol que não seria comum para esta altura, contou à agência Lusa Marlene David, responsável do parque há cerca de um ano, que elege os contratempos da mudança da gestão, o tempo e a água do rio ainda não estar limpa como as questões que mais a preocupam neste momento.

No concelho vizinho de Góis, a preocupação também se centra no tempo que, para além de afastar as pessoas, deixou o rio que serve as praias fluviais em pior estado.

Segundo Carolina Ferreira, que trabalha no parque de campismo de Góis, a expectativa é a de que o tempo melhore e que a água do rio fique límpida, por forma a atrair mais turistas.

"Este ano até acaba por ser melhor, porque em 2017, com o incêndio de Pedrógão Grande, todos os grupos que tinham reserva cancelaram. A perspetiva é que seja bem melhor", referiu, esperando que os turistas ajudem agora a região, visitando Góis.

Para isso, recordou que em redor da vila "não se vê nada queimado".

Já no parque de campismo da Praia da Vieira, o incêndio que atingiu o Pinhal de Leiria afetou as instalações do espaço, tendo ardido vedação e instalações permanentes, nomeadamente grandes tendas de lona.

Os estragos inviabilizaram investimentos que a administração estava a pensar realizar no inverno, tendo dedicado todos os esforços à recuperação do que ardeu, afirmou à Lusa o responsável do parque, Joaquim Duarte.