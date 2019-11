De acordo com a informação partilhada por alguns meios internacionais, com correspondestes no local, o dia em Hong Kong começou com uma escalada da tensão entre autoridades e opositores na Universidade Politécnica, Poly U, onde 200 manifestantes se encontram barricados.

Nas redes sociais têm sido partilhados vídeos do amanhecer que mostram uma coluna de fumo na zona da Poly U. Em alguns deles é possível ver também as chamas numa das entradas da instituição. Kate Lyons, jornalista do The Guardian em Hong Kong, escreveu no acompanhamento ao minuto da publicação que os manifestantes usam equipamentos de proteção, como capacetes, máscaras de gás e armaduras improvisadas, como joelheiras e caneleiras. Os primeiros relatos davam conta de uma possível invasão da Universidade pelas autoridades mas, numa declaração em vídeo, o professor Teng Jin-guang, presidente da Poly U, anunciou que foi negociada uma suspensão temporária do uso da força com a polícia e instou os manifestantes a "deixar o campus de maneira pacífica". A polícia de Hong Kong ameaçou hoje usar "munições reais" se continuar a enfrentar manifestantes que usem "armas letais", no primeiro alerta deste tipo desde o início dos confrontos, há quase seis meses. Esta manhã a polícia já disparara gás lacrimogéneo contra os manifestantes junto à Universidade Politécnica de Hong Kong, num momento em que a oposição parlamentar critica as forças armadas chinesas que no sábado esteve a retirar escombros das ruas. A polícia antimotim alinhou-se a algumas centenas de metros e disparou várias granadas de gás lacrimogéneo contra os manifestantes, que se abrigavam atrás de uma ‘parede’ de guarda-chuvas. Também a noite de sábado tinha já sido marcada por intensos confrontos, em que os dois lados trocaram bombas de gás lacrimogéneo e bombas incendiárias que deixaram focos de incêndio na rua. Muitos manifestantes retiraram-se para o interior do campus, onde bloquearam entradas e montaram pontos de controlo de acesso. Os manifestantes, que ocuparam vários campus importantes durante a passada semana, recuaram quase por completo, à exceção de um contingente que permanece na Universidade Politécnica. A contestação social foi desencadeada pela apresentação de uma proposta de alteração à lei da extradição, que permitiria ao Governo e aos tribunais da região administrativa especial a extradição de suspeitos de crimes para jurisdições sem acordos prévios, como é o caso da China continental. A proposta foi, entretanto, formalmente retirada, mas as manifestações generalizaram-se e reivindicam agora a implementação do sufrágio universal no território, a demissão da atual chefe do Governo, Carrie Lam, uma investigação independente à violência policial e a libertação dos detidos ao longo dos protestos. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.