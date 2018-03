Em entrevista à agência Lusa, Teodora Cardoso defendeu que “um setor que precisa de aumentar as despesas é o setor da saúde”, acrescentando que “não é só aumentar as despesas e dizer ‘isto fica tudo na mesma, mas dá-se mais dinheiro'”.

“Das duas, uma: ou nós cortamos os benefícios na saúde ou temos que os orçamentar, mas também garantindo que o dinheiro é bem usado, o que tem que dar responsabilidade” a quem o gere, afirmou a presidente do CFP.

Para a economista, “não é o Ministério das Finanças que sabe como é que se gasta dinheiro na saúde, têm de ser as pessoas no Ministério da Saúde que têm que ser responsabilizadas e ter capacidade de tomar decisões, capacidade essa que exige também saber com o que é que contam em termos orçamentais e, por outro lado, serem responsabilizados se não cumprirem”.

Teodora Cardoso defendeu ainda que “tem de haver um entendimento político sobre coisas muito fundamentais e uma das coisas fundamentais tem a ver com não criar estas bolsas de pagamentos em atraso, mas sobretudo com a noção de que é necessário responsabilizar e dar meios aos gestores públicos para se gerirem”.