“Temos de continuar a insistir junto de quem é responsável pelos transportes, tanto aéreos como marítimos, que de facto nestas épocas – na época das Sanjoaninas e na época de verão – é importantíssimo que os transportes estejam a funcionar como deve de ser e que haja mais voos para a ilha Terceira”, frisou José Gaspar Lima, em declarações à Lusa.

O autarca socialista considerou que deve “ser repensada a política de transportes, tanto para a Terceira, como para o grupo central” dos Açores.

“Quando se ouve que há problemas num barco, que avariou um barco inter-ilhas, e sabemos que da maneira como o transporte marítimo está, falta, ainda por cima, um dos barcos grandes que fazem a ligação de todas as ilhas com o grupo central e com a ilha Terceira, assusta-nos, porque temos de facto muitos grupos de outras ilhas para virem para cá e temos marchas comprometidas. Espero que tudo se resolva, mas isso assusta-nos”, avançou.

A empresa pública de transportes marítimos dos Açores Atlânticoline conta atualmente apenas com um navio de maior dimensão para assegurar a operação de verão, porque o armador do navio “Azores Express”, que deveria ter chegado à região em maio, rescindiu contrato, obrigando a empresa a fretar outra embarcação, que só deverá chegar à região no sábado, depois de as festas começarem.