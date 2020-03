A migração da faixa da TDT em Cascais está prevista para 18 de março, a de Sintra para dia 20 de março e Peniche para dia 25 de março. Fátima e Alcobaça devem ser alvo de ressintonia em 1 de abril, Coimbra tem início em 06 de abril e Arganil em 20 de abril.

Esta terceira fase estará terminada em 21 de abril, com a migração das frequências em Alvôco das Várzeas e Piódão.

O que fazer se ficar sem televisão?

A Anacom disponibiliza no seu site e portal do consumidor um vídeo que explica este processo de migração da TDT.

"Quando o ecrã da televisão ficar negro apenas será necessário fazer a sintonia da televisão ou do descodificador de TDT e continuarão a ver televisão gratuitamente", referiu a Anacom, salientando que, para ajudar neste processo, o regulador criou uma linha telefónica, de apoio gratuita (800 102 002), que funciona todos os dias entre as 09:00 e as 22:00, para esclarecer dúvidas.

"Caso não consigam fazer a sintonia dos equipamentos por si ou com a ajuda prestada através do número gratuito", a Anacom "agendará uma vista a casa da pessoa para proceder à sintonia, com técnicos seus e de forma gratuita", recordou.

"Atenção, a Anacom só irá a casa de quem ligar para o 800 102 002 e se na sequência desse contacto for feito o agendamento da visita", alertou o regulador.

Os utilizadores da TDT “não têm de ter custos, nem com televisores, antenas ou instalações. Se alguém disser que têm de mudar a televisão ou a antena isso é falso”, advertiu anteriormente o presidente da autoridade nacional de comunicações alertando para eventuais burlas.

As coimas para quem cometer este tipo de infrações “podem ir até aos cinco milhões de euros”.

A TDT disponibiliza atualmente os canais RTP1, RTP2, SIC, TVI, RTP3, RTP Memória e ARTV.