Em audição na comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, questionado sobre a concessão das pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, em Lisboa, atualmente atribuída à empresa Lusoponte, o ministro disse que o fim da concessão é em 2030 e equipas do ministério já estão a trabalhar no novo contrato de concessão e anunciou que esse englobará a nova ponte a ser construída em Lisboa (Chelas-Barreiro).

“Temos desde já equipas a trabalhar numa nova concessão que nomeadamente englobará a terceira travessia do Tejo”, afirmou o ministro.

Numa parceria público-privada, a Lusoponte (controlada pelas empresas Mota-Engil e Vinci) é a concessionária das duas travessias sobre o rio Tejo em Lisboa, ponte Vasco da Gama e ponte 25 de Abril, até março de 2030.

Em maio, o Governo aprovou a construção do novo aeroporto da região de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete, com vista à substituição integral do Aeroporto Humberto Delgado.

Decidiu também mandatar a Infraestruturas de Portugal para concluir os estudos para a construção da Terceira Travessia do Tejo e da ligação ferroviária de alta velocidade Lisboa-Madrid.