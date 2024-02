Na operação, denominada como "Terra Branca", foram detidas 11 pessoas, três mulheres e oito homens, adiantou à Lusa fonte ligada à investigação. Dois são do concelho de Mirandela e os restantes de Vila Flor.

Os detidos são suspeitos dos crimes de tráfico de droga, recetação de material furtado e mediação de armas.

A mesma fonte adiantou que, segundo dados ainda preliminares, terão sido apreendidos pelo menos 100 gramas de cocaína e heroína, algumas quantidades de canábis e haxixe e cerca de 10 mil euros em dinheiro.

Foi ainda apreendido diverso material ligado ao crime de recetação e pelo menos três armas de fogo.

As autoridades levaram a cabo, entre as 3:00 e as 10:00 de hoje, 22 buscas, 14 em habitações e oito em viaturas. Seguem agora as necessárias diligências policiais.

Os detidos deverão ser presentes a tribunal sexta-feira, em Vila Flor, para primeiro interrogatório judicial

Contactada, a GNR indicou que será emitido nas próximas horas um comunicado sobre a operação.