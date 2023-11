O Governo do movimento islamita palestiniano Hamas anunciou a reabertura do terminal de Rafah, que liga a Faixa de Gaza ao Egito, hoje, para permitir a saída dos estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade retidos naquele enclave palestiniano.

O posto de passagem de Rafah — o único não controlado por Israel — abriu na semana passada durante três dias (01, 02 e 03 de novembro) para deixar sair dezenas de feridos palestinianos e centenas de titulares de passaportes estrangeiros. O Hamas, desde 2007 no poder na Faixa de Gaza, condicionou a reabertura do terminal à saída das ambulâncias para o Egito, na sequência de um bombardeamento israelita que atingiu fatalmente os ocupantes de uma ambulância na cidade de Gaza. A Faixa de Gaza tem sido fortemente bombardeada por Israel desde o ataque de dimensões sem precedentes do movimento islamita a território israelita, a 7 de outubro, que fez mais de 1.400 mortos, na maioria civis, cerca de 5.000 feridos e mais de 200 reféns. A retaliação de Israel começou por cortes do abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre que completou na quinta-feira o cerco à cidade de Gaza. A guerra entre Israel e o Hamas, que hoje entrou no 31.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza 10.022 mortos, entre os quais mais de 4.000 crianças, segundo um relatório do Ministério da Saúde local.