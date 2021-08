O Governo reuniu esta sexta-feira em Conselho de Ministros extraordinário depois de ter sido anunciado ontem que Portugal atingiu a meta de 70% da população vacinada.

Na sua intervenção inicial, a ministra – que está a liderar nesta fase o governo face às férias do primeiro-ministro e dos outros ministros de Estado – destacou que o país apresenta uma incidência de 316,6 casos por 100 mil habitantes a 14 dias e um índice de transmissibilidade (Rt) de 0,98.

“Quando vemos a evolução, vemos que desde o início deste mês o Rt voltou a subir, mas continuando abaixo de 1. No mês de julho, quando se apresentou o quadro que atualmente seguimos, passámos a uma fase em que o elemento central passou a ser a percentagem de população vacinada com as duas doses. No dia 18 de agosto ultrapassámos os 70% e o país tem uma percentagem acima da média da União Europeia”, salientou.

Mariana Vieira da Silva referiu que Portugal é "um dos países do mundo com mais altas taxas de vacinação completa".

Realizando uma comparação entre as ondas epidémicas, a ministra refere que "nunca nos aproximamos dos valores atingidos no mês de janeiro e que nos encontramos neste momento num planalto", o considera expectável perante os níveis de mobilidade que se encontram próximos da situação pré-pandémica.

“Na comparação entre as duas ondas em relação aos internamentos, a diferença é ainda mais significativa. O mesmo no que diz respeito às unidades de cuidados intensivos, tendo o país neste momento valores que estão a cerca de metade daquela que é a linha vermelha de 255 camas”, indicou, acrescentando: “No que diz respeito aos óbitos, os valores mantêm-se estáveis e a iniciar uma tendência descendente”.

A ministra anuncia assim que Portugal vai deixar de estar em situação de calamidade e entrando em situação de contingência, antecipando assim a segunda fase de desconfinamento com regras que são aplicáveis "a todo o território nacional".

Mantêm-se as medidas quanto aos certificados digitais e dos testes negativos, que serão obrigatórios para aceder aos seguintes espaços ou serviços: Realização viagens por via aérea ou marítima;

Entrada em estabelecimentos turísticos ou de alojamento local;

Utilizar restaurantes no interior ao fim-de-semana e feriados;

Frequentar ginásios, termas, spas, casinos e bingos;

Participar em eventos culturais, desportivos ou corporativos, com mais de 1000 pessoas ao ar livre, com mais de 500 em recinto fechado;

Casamentos, batizados e outras festividades com mais de 10 pessoas. Segunda Fase 2 (a partir de dia 23 de agosto):

Restaurantes, cafés e pastelarias passam ter limite máximo de oito pessoas por grupo no interior e 15 pessoas por grupo em esplanadas;

Espetáculos culturais passam a ter lotação de 75%;

Casamentos, batizados e outras festividades semelhantes têm lotação de 75%;

Os transportes públicos deixam de ter limitação da sua lotação;

Serviços públicos (como as lojas de cidadão) passam a funcionar sem marcação prévia apenas a partir de 1 de setembro.

A ministra não antecipou ainda uma data para atingir os 85% da população com vacinação completa, mas relembrou, contudo, que atingindo os 70% antes do previsto, é expectável que essa meta seja atingida mais cedo.

Quanto ao uso de máscara, a ministra relembrou que a decisão foi tomada na Assembleia da República, pelo que deverá ser revertida pela Assembleia, tendo em conta o seu impacto nos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Assim, a obrigatoriedade do uso de máscara mantém-se.

Quanto à gestão de camas em UCI, Mariana Vieira da Silva relembrou que têm "55% das camas, do teto de segurança que foi definido, ocupadas, o que significa que estamos muito longe da linha vermelha a nível nacional", indicando ainda que tal representa uma "situação de conforto" em relação à presente situação do Serviço Nacional de Saúde.

Mariana Vieira da Silva explicou que o fim da lotação máxima nos transportes públicos se aplicará também a táxis e outros meios TVDE, como plataformas como a Uber.

"Os transportes públicos deixam de ter limitação da sua capacidade de lotação e passa a ser permitida a utilização dos bancos dianteiros no transporte em táxi e no transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica”, lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Questionada sobre as regras para o teletrabalho, a ministra sublinha que a "recomendação é manter o trabalho à distância" sempre que isso seja possível.

No que concerne à campanha eleitoral autárquica, sublinha que as campanhas e eleições não podem ser limitadas, pelo que deverão, no entanto, ser cumpridas, as regras e orientações da DGS.