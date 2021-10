Esta segunda-feira conte com céu geralmente muito nublado e possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco nas regiões Centro e Norte. As temperaturas máximas, no entanto, vão subir.

A temperatura mais alta regista-se hoje em Évora, com 29 graus de máxima e 14 de mínima. Seguem-se no "topo da tabela", Beja (28 graus e máxima e 17 de mínima), Setúbal (28ºC/15ºC) e Santarém (28ºC/15ºC).

Lisboa, Faro e Leiria chegam aos 27 graus de máxima, com as mínimas bater os 19 graus no Algarve, 18 graus na capital e 14 graus na cidade da zona centro.

No Porto, os termómetros chegam aos 22ºC de máxima, mas a mínima mantém-se alta, por volta dos 17ºC.

O dia será menos abafado em Braga e na Guarda, onde os termómetros não devem passar dos 20 graus.

O tempo vai melhorar na terça-feira: as temperaturas altas mantém-se, o céu vai estar pouco nublado e, ao que indicam as previsões, não se esperam chuviscos em nenhuma zona do continente.

As temperaturas mais altas vão registar-se em Évora (30ºC/15ºC); Setúbal (30ºC/15ºC); Beja (29ºC/17ºC), Santarém (29ºC/15ºC); Sines (28ºC/17ºC); Lisboa (28ºC/18ºC); Leiria (28ºC/16ºC) e Braga (18ºC/13ºC)

Ainda na região Norte, no Porto as temperaturas vão oscilar entre os 25 e os 17 graus; entre os 26 e os 16 graus em Aveiro e 15 e 14 graus em Viseu.

Nas ilhas, há previsão de chuva esta segunda-feira para Ponta Delgada, com as temperaturas a oscilar entre os 23 graus de máxima e 20 de mínima. Amanhã, já sem chuva, a mínima desce ligeiramente para os 18 graus.

No Funchal, conte hoje um céu pouco nublado, com temperaturas entre os 20ºC e os 27ºC. Amanhã, o céu já estará nublado por nuvens altas, a máxima mantém-se a mínima sobe para 21ºC.

Estas previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Pode consultá-las com mais detalhe aqui.