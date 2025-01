O epicentro foi localizado a oito quilómetros de Coalcomán de Vázquez Pallares, um município de cerca de 20.000 habitantes a 600 quilómetros da Cidade do México, a capital.

O terramoto ocorreu a uma profundidade de 86,2 km e não há informações sobre vítimas ou danos.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse na rede social X que "representantes do Comité Nacional de Emergência não têm novas informações e estão a iniciar protocolos de vistoria" na área.

O México fica sobre cinco placas tectónicas, o que o torna um dos países mais vulneráveis do mundo a terramotos, especialmente na costa do Pacífico.

Em 1985, um terramoto de magnitude 8,1 com epicentro na costa do Pacífico devastou grande parte do centro e do sul do país, matando milhares de pessoas e causando danos graves na Cidade do México.

Em 19 de setembro de 2017, outro terramoto de magnitude 7,1 matou 369 pessoas, a maioria delas na capital.