A informação foi confirmada pelo instituto de sismologia francês.

Uma pessoa ficou gravemente ferida em Montelimar após a queda de um andaime e foi levada com urgência para o hospital, de acordo com a câmara municipal de Drôme, departamento ao qual a localidade pertence, localizado na região de Auvérnia-Ródano-Alpes.

Já o autarca do departamento vizinho de Ardèche relatou num tweet três feridos leves no seu departamento.

Segundo a agência Associated Press, os efeitos do sismo sentiram-se também nas cidade de Montpellier, Lyon, St Etienne, Grenoble, Avignon and Marselha.

Após o sismo, os bombeiros do departamento de Vaucluse receberam "cerca de 50 chamadas", disse um porta-voz à agência de notícias France-Presse (AFP).

"As pessoas ligaram para nos dizer que tinham acabado de sentir um abalo, sem que isso exigisse qualquer intervenção da nossa parte", acrescentou.