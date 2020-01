"As primeiras verificações parecem dar negativo, mas estamos a aguardar o resultado final", declarou uma fonte do ministério à AFP, não dizendo, porém, quando é que o resultado final do teste será divulgado.

Segundo a Reuters, o casal chinês chegou a Itália a 25 de janeiro e embarcou no navio Costa Smeralda, no porto de Savona, no mesmo dia. Os dois tiveram febre e estão com dificuldades respiratórias.

O navio esteve em Marselha, em França, e nos portos espanhóis de Barcelona e Palma de Maiorca esta semana, antes de atracar na quinta-feira em Civitavecchia, a norte de Roma.

Questionado hoje pela AFP, o hospital romano Spallanzani, especializado em doenças infecciosas, disse que "os técnicos deste hospital devem levar 48 horas para obter o resultado definitivo".

Cerca de 7.000 pessoas continuam presas no porto de Civitavecchia, embora rumores apontem para o desembarque de mais de 1.100 passageiros.