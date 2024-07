Os especialistas, citados pelo jornal The Guardian, estão preocupados com o facto de os "missionários da testosterona" nas redes sociais - incluindo algumas celebridades e médicos de clínica geral - estarem a dar às mulheres a impressão de que a hormona irá reduzir a fadiga e melhorar os seus níveis de energia, bem como proteger o coração, o cérebro, os músculos e os ossos. Mas os investigadores dizem que as evidências só sustentam o uso em mulheres na pós-menopausa com baixa libido, quando as causas psicossociais foram descartadas.

"Penso sinceramente que a prescrição de testosterona está completamente fora de controlo no Reino Unido", afirma a médica Paula Briggs, consultora em saúde sexual e reprodutiva no hospital Liverpool Women's e presidente da British Menopause Society.

"As pessoas estão a ser levadas a acreditar que têm de tomar este medicamento. Mas não temos ideia do que a administração de suplementos de testosterona a longo prazo fará às mulheres".

Apesar da sua reputação de hormona masculina, a testosterona é também produzida nos ovários e nas glândulas suprarrenais femininas e desempenha um papel essencial no desenvolvimento e manutenção da anatomia, fisiologia e resposta sexual feminina. Normalmente, os níveis atingem o seu máximo nos 20 e 30 anos da mulher, começando depois a diminuir gradualmente - provavelmente devido à diminuição da produção pelos ovários e pelas glândulas suprarrenais, embora o stress, a remoção cirúrgica dos ovários e certos tratamentos medicamentosos ou oncológicos possam também suprimir a sua produção.

No Reino Unido, as recomendações do National Institute for Health and Care Excellence (NICE) sobre o diagnóstico e a gestão da menopausa dizem que os médicos podem considerar a suplementação de testosterona para mulheres na menopausa com baixo desejo sexual se a terapia de substituição hormonal convencional à base de estrogénio e progesterona não for eficaz.

De acordo com as normas da Sociedade Britânica da Menopausa, o tratamento só deve ser considerado após terem sido excluídas outras causas, como questões psicológicas ou de relacionamento, ou ainda medicamentos. Mesmo assim, sabe-se que alguns médicos particulares estão a prescrevê-la como tratamento de primeira linha para problemas de libido e outros sintomas.

Por exemplo, numa recente transmissão em direto no Instagram, a Dra. Louise Newson, médica de família que gere uma rede de consultórios privados para a menopausa no Reino Unido, afirmou ser "bárbaro e errado que as mulheres não possam ter acesso à sua própria hormona" e que a testosterona pode melhorar o humor, a energia, a concentração, a resistência, bem como melhorar a densidade óssea e a forma como os nossos músculos e sistemas cardiovasculares funcionam".

Embora muitos médicos iniciem primeiro a TRH e depois adicionem a testosterona, "cada vez mais vejo mulheres que estão na perimenopausa, os seus períodos ainda são regulares, e a maioria dos seus sintomas parecem estar relacionados com a deficiência de testosterona [em vez] da deficiência de estrogénio", disse Newson. "Para essas mulheres, posso começar apenas com uma dose muito baixa de TRH e iniciar a testosterona na primeira consulta".

"A testosterona tem uma influência significativa no processamento e na função cerebral, pelo que os médicos devem deixar de pensar nela apenas como uma hormona para melhorar a libido" - afirmou Newson.

Susan Davis, diretora do Programa de Investigação da Saúde da Mulher da Universidade de Monash, em Melbourne, Austrália, e ex-presidente da Sociedade Australiana da Menopausa e da Sociedade Internacional da Menopausa, contesta esta sugestão.

"Os dados apoiam claramente um ensaio de terapia em mulheres pós-menopáusicas com uma função sexual baixa que as incomoda. Mas nós analisámos as provas por dentro e por fora, revimos toda a literatura publicada e publicámos todos os nossos próprios dados. As provas de que a testosterona melhora a fadiga, o bem-estar, a cognição ou qualquer outra coisa que se queira enumerar, simplesmente não existem" - afirma Briggs.

A maior preocupação de Briggs é que as mulheres acabem acidentalmente com níveis excessivamente elevados ou "suprafisiológicos" de testosterona nos seus corpos, porque os seus níveis hormonais não estão a ser monitorizados de perto.

"Já ouvi médicos a dizer que não importa se estão fora do intervalo normal se o doente não estiver a sofrer efeitos secundários, mas não sabemos o que está a acontecer no seu sistema arterial ou mesmo no seu coração", diz Briggs. "Os homens que usam doses elevadas de testosterona [para construir músculo] nos ginásios ficam com cardiomiopatia - em que o músculo do coração fica fraco e não consegue bombear - e alguns deles acabam por morrer, por isso não é irrelevante.

