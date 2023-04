O acidente ocorreu por volta das 18h00 e mobilizou cerca de 30 operacionais dos bombeiros e 10 viaturas. Foram evacuadas dez pessoas e registou-se um ferido. O Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, deslocou-se ao local e referiu que o desabamento poderá ter sido provocado por obras que decorrem num prédio ao lado. "Não foi por sobrelotação", disse o presidente.

"Não sabemos exatamente o que provocou o aluimento, mas como há uma obra num prédio de paredes meias, supomos que tenha havido algum problema de segurança com a obra que tenha causado esta derrocada dentro do prédio. Fomos alertados, viemos para cá imediatamente, temos aqui todas as equipas da câmara, do INEM, dos sapadores. Conseguimos retirar pessoas que estavam nos andares de cima, também a pessoa que estava na loja que saiu pelos seus meios", salientou Rui Moreira.

As 10 pessoas vão agora ser reencaminhadas para casas da autarquia, dado que o prédio ficou sem condições de habitabilidade. De acordo com algumas informações, os habitantes não serão portugueses.