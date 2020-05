Querendo manter o público atualizado, The Next Big Idea tem também uma newsletter, Admirável Mundo Novo, escrita por Rute Sousa Vasco, que faz uma seleção de histórias sobre inovação, estratégia e curiosidades que acontecem no mundo das grandes e das pequenas empresas. A subscrição pode ser feita aqui.

Tendo em conta que The Next Big Idea quer dar a conhecer “quais são as próximas grandes ideias para o país” — onde os “atores são aqueles que estão a pensar e a fazer o amanhã nas empresas, na comunidade, nas escolas, na sociedade" — o programa incentiva todos aqueles que têm uma ideia para partilhar para o fazerem, enviando um email para info@thenextbigidea.pt.

Para a acompanhar esta nova temporada, dedicada às inovações que estão a combater a pandemia, encontra-se abaixo uma lista com todos os episódios que já estrearam — e que será atualizada semanalmente.

The Next Big Idea | Inovação vs. Pandemia

Ep. 1 — Movimento tech4COVID19, RoomsAgainstCovid e Casa do Pescador

Neste episódio, fala-se da iniciativa RoomsAgainstCovid, que nasceu no âmbito do Movimento tech4COVID19 e da história de Ana Sousa e a sua peixaria no Whatsapp. RoomsAgainstCovid é um projeto que resulta de uma fusão entre um dos setores mais afetados pela pandemia, o turismo, e o setor pelo qual mais se torce neste momento, o da saúde.

Ep. 2 — Covidografia by tech4COVID19 e Science4you

A ideia deste episódio é da Covidografia powered by tech4COVID19 e tem como objetivo tornar digital o processo que os médicos fazem pessoalmente, quando alguém testa positivo para Covid-19. Este projeto nasceu a partir do movimento tech4COVID19 e conta com voluntários de mais de 20 empresas tecnológicas.

Ep. 3 — Student Keep by tech4COVID19 e autarquias de Vila Nova de Gaia e Leiria

Neste episódio, o projeto em destaque é o “Student Keep”, que consiste na angariação de equipamento informático e posterior doação a alunos sem acesso a computador — uma iniciativa que nasceu no atual contexto de pandemia, onde o ensino à distância se tornou no novo normal para os alunos do país. Neste episódio, dá-se ainda destaque às autarquias, como Vila Nova de Gaia e Leiria, que implementaram iniciativas de cedência de computadores e internet, entre outras, a fim de atenuar as desigualdades no acesso à Educação.

Ep. 4 — Preserve by tech4COVID19, parceria com Keep Warranty, Ageas Seguros e SuperBock

A plataforma a que este episódio se dedica é a Preserve, desenvolvida no contexto do Movimento tech4COVID19 e que visa ajudar as empresas a terem algumas receitas, mesmo sem estarem em atividade. Entre as marcas apoiantes deste projeto, destacam-se a SuperBock, a L’oreal, a Keep Warranty e a Ageas Seguros.

Ep. 5 — PossoIr by tech4COVID19 e Imperial Tobacco Portugal no apoio ao desconfinamento

Neste episódio, fala-se do projeto “PossoIr”, desenvolvido no âmbito da Tech4Covid19 — uma inciativa de um grupo de empreendedores que está a criar soluções tecnológicas, para ultrapassar os desafios impostos pela pandemia. Para além deste projeto, também se dá destaque à Imperial Tobacco Portugal, que ofereceu proteções acrílicas a mais de mil postos de vendas no país, para ajudar os negócios no processo de desconfinamento e reabertura da economia.