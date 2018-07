Na sequência da demissão de David Davis, Theresa May nomeou Dominic Raab como ministro responsável pelo Brexit, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia.

Dominic Raab foi promovido de secretário de Estado da Habitação para ministro responsável pelo Brexit, substituindo David Davis, foi hoje anunciado.

"A rainha tem o prazer de aprovar a nomeação de Dominic Raab como Secretário de Estado para a saída da União Europeia", informou em comunicado o gabinete de Theresa May.

Raab, de 44 anos e advogado de profissão antes de ser eleito deputado em 2010, foi um proeminente defensor da saída do Reino Unido da União Europeia durante o referendo de 2016.

Após as eleições de 2015 exerceu funções no Ministério da Justiça, mas em maio passado foi transferido para o ministério das Comunidades.

O ministro para o Brexit [saída do Reino Unido da União Europeia] David Davis apresentou a sua demissão 48 horas depois de a primeira-ministra britânica, Theresa May, ter anunciado que o seu Governo tinha concordado com um plano para manter algumas ligações com a União Europeia depois do ‘Brexit’, previsto para o próximo ano.

Na sua carta de demissão, Davis alegou que a proposta de criar uma zona de comércio livre entre o Reino Unido e a UE ao aderir às regras europeias controla, aprovada na sexta-feira, deixa o país "na melhor das hipóteses, numa posição de negociação fraca, e possivelmente inaceitável".

Manifestando discordância com o plano da primeira-ministra, Theresa May, disse que, na sua opinião, "a consequência inevitável das políticas propostas será tornar o suposto controlo pelo Parlamento ilusório, e não real". Invocou ainda ser do interesse nacional um ministro responsável pelas negociações para o Brexit "que seja entusiasta da sua estratégia, e não apenas um recruta relutante."

David Davis foi uma voz forte da defesa do Brexit no Governo de May, que tem estado dividido entre os apoiantes de uma ‘saída limpa’ da União Europeia e aqueles que querem manter ligações próximas ao bloco de países europeus.

Os ‘pro-Brexit’ têm criticado Theresa May por considerarem que os planos da primeira-ministra mantêm o Reino Unido demasiado perto da União Europeia, o que limita a capacidade do país para avançar com novos acordos comerciais.

David Davis, eurocético nomeado há dois anos para chefiar um ministério criado após o voto britânico de deixar a União Europeia, ameaçou deixar o cargo várias vezes nos últimos meses devido a desentendimentos com a primeira-ministra, segundo alguma comunicação social britânica.