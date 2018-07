Na sua primeira visita à fronteira com a República da Irlanda desde o referendo de 2016, que deu a vitória ao ‘Brexit’, Theresa May afirmou, em Belfast, que a União Europeia tem a responsabilidade de “responder agora” à proposta de divórcio.

Theresa May recordou o acordo alcançado com Bruxelas em dezembro, em que se firma o compromisso de manter a Irlanda do Norte alinhada com algumas normas da união aduaneira e do mercado único para evitar o restabelecimento de uma barreira estrita, essencial para a economia do Reino Unido e o processo de paz com a Irlanda.

“Enquanto negociamos a saída da UE, a minha prioridade absoluta é proteger e reforçar a nossa valiosa união, assegurando que o acordo que alcançarmos seja bom para todas as partes do Reino Unido”, declarou May.

O Conselho de Assuntos Gerais da UE realiza hoje um encontro na capital da Bélgica para abordar o ‘Brexit’ e avaliar de forma conjunta o Livro Branco, intitulado “A futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia”.