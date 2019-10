Apesar de não ter tido “a oportunidade de frequentar a escola”, a Ti Ana “consegue ter a capacidade de estar atenta às notícias, ao seu clube, que é o FC Porto, e de estar atualizada”, facto que a “mantém muito bem em termos cognitivos”.

Como quase sempre acontece na interação, Ti Ana respondeu à Lusa citando um dos seus versos preferidos: “Perguntais de onde eu sou/minha terra não a nego/sou de Castelo de Paiva/onde os meus olhos navego”.

“Nasci no dia de consoada [24 de dezembro] de 1913, a minha falecida mãe ainda fez as rabanadas, mas já não as comeu. Sou Ana de Jesus e nasci no dia de Jesus”, comentou, entre sorrisos.

Das notícias que vê na televisão confessou “só gostar de ver só as boas”, contando que, algumas delas, transmite-as depois “nas conversas com os utentes”.

De resposta rápida, quando questionada sobre qual era o segredo para chegar aos 105 anos, disse “é ter quem olhe bem por mim”, completando com um raciocínio que é, ao mesmo tempo, um alerta.

“Se eu fosse para um lar, já não ficaria assim tão bem”, rematou antes de concluir a conversa com mais uma série de versos, sempre entre risos.

Sentada em frente, na sala iluminada pelo sol, Ermelinda Santos, de 74 anos, não poupou elogios: “Ela é o exemplo vivo do que deve ser o nosso comportamento. Sei que há certas pessoas que não conseguem ter essa força”

Afirmando nunca ter conhecido “ninguém assim” com tanta idade, a utente demonstrou à Lusa a forma como acompanha o raciocínio da Ti Ana, afirmando que “não serve de nada ficar a espremer lágrimas ou a chorar alguma coisa de pior que se tenha passado na nossa vida".

"Acho que se deve sacudir e seguir em frente”, disse.

No canto oposto da sala, poucos metros ao lado da cadeira de Ti Ana, Lucília de Jesus, de 90 anos, garantiu que as conversas com ela “são muito interessantes”, elogiando o “muito valor” aportado por uma senhora desta idade “com a cabeça que ela tem”.

“É um muito bom exemplo para nós. Ajuda-nos a pensar a vida de outra maneira”, disse.