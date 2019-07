Este tigre adulto com cerca de 90 kg, assim como outros animais residentes no parque nacional de Kaziranga, declarado Património da Humanidade pela UNESCO em 1985, tentava chegar a terra firme quando a reserva ficou debaixo de água devido às chuvas de monções que atingem a região, transbordando os leitos dos rios.

Neste lugar do sul de Assam, foram vistas algumas cenas incomuns, como búfalos selvagens a correr entre as águas, rinocerontes a descansar em pequenos pedaços de terra ou elefantes a atravessar uma estrada, enquanto os guardas do parque os tentavam apanhar.

Até agora, mais de meia centena de animais selvagens morreram, alguns em acidentes de trânsito, quando tentavam atravessar uma autoestrada nos arredores do parque para alcançar as colinas de Karbi, informaram meios locais.

O tigre tinha sido visto a tentar atravessar a estrada, mas acabou por procurar abrigo numa loja, assustando o proprietário e os moradores.