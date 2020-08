Em declarações aos jornalistas durante viagem no avião presidencial Air Force One, Trump declarou: "Em relação ao TikTok, vamos proibi-lo nos Estados Unidos".

TikTok, um aplicativo de vídeos muito popular entre os jovens e que pertence à ByteDance, uma empresa com sede na China, tem cerca de mil milhões de utilizadores no mundo.

O The Wall Street Journal e a agência de notícia Bloomberg revelaram que Trump determinou a venda das operações americanas do TikTok, ao estimar que o serviço poderia ser usado pelos serviços de inteligência chineses.

Outras notícias, incluindo uma da Fox News, davam conta que a Microsoft estava a negociar a aquisição da rede social.

Funcionários e legisladores americanos expressaram nas últimas semanas preocupação com a possibilidade do TikTok ser usado pela China como ferramenta de espionagem. A empresa responsável pela rede social nega qualquer vínculo com o governo de Pequim.