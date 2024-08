A candidata democrata às eleições dos EUA, a 5 de novembro de 2024, escolheu hoje o governador do Minesota, Tim Walz, para ser candidato à vice-presidência.

"Tenho orgulho em anunciar que pedi ao Tim Walz para ser meu companheiro de corrida", anunciou Kamala Harris na rede social X.

"Como governador, treinador, professor e veterano, ele trabalha pelas famílias como a dele. É ótimo tê-lo na equipa. Agora vamos trabalhar", adiantou.

Treinador de futebol americano e professor, é criticado pela oposição pela proteção do direito ao aborto e comprometeu-se a transformar o seu estado num refúgio para mulheres que procuram a interrupção assistida da gravidez, como é possível conhecer neste perfil.

Por parte da oposição, duas reações destacam-se das demais. Por um lado, o candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o recém-anunciado candidato a vice de ser um "perigoso radical de esquerda".

“Desde propor a sua agenda livre de carbono, até sugerir muito restritos padrões de emissão de carros a combustível e abraçar políticas que permitem a condenados votar, Walz está obcecado em difundir a agenda de esquerda da Califórnia”, escreveu a campanha republicana, num comunicado, pouco depois de ser noticiada a escolha do número dois democrata.

“Não admira que a liberal de São Francisco Kamala Harris queira o aspirante Tim Walz como seu companheiro de candidatura”, argumentou a candidatura de Trump, denunciando que Walz desperdiçou o seu tempo como governador a reformatar o Minnesota à imagem da Califórnia, um estado conotado com as ideias de esquerda.

“Tim Walz é um perigoso radical de esquerda”, escreveu a campanha republicana, num comunicado, acusando o governador do Minnesota de fingir que apoia a América rural, quando “na verdade ele acha que a América rural é essencialmente pedras e vacas”.

Do lado democrata, outro antigo presidente também manifestou a sua opinião em relação ao candidato a vice-presidente. Barack Obama publicou uma nota oficial, assinada por ele e pela sua esposa, Michelle, na qual apontam Walz como um "parceiro ideal" para Kamala, sugerindo inclusivamente que este terá capacidade de julgamento para tomar "decisões difíceis".

"O governador Walz não tem apenas a experiência para ser vice-presidente, ele tem os valores e a integridade para nos deixar orgulhosos. Como governador, Tim ajudou famílias e empresas a se recuperarem da pandemia, implementou uma baixa remunerada de assistência à família, garantiu o direito ao aborto e colocou medidas de segurança de armas em prática com bom senso para manter as comunidades seguras", escreveram Obama e Michelle.

O que se segue para os democratas?

Harris e o candidato a vice-presidente vão iniciar uma digressão em Filadélfia (Pensilvânia) e que continuará por Eau Claire (Wisconsin), Detroit (Michigan), Durham (Carolina do Norte), Savannah (Geórgia), Phoenix (Arizona) e Las Vegas (Nevada).

Esta maratona de comícios e encontros com eleitores vai focar-se na zona tradicionalmente mais favorável para o Partido Republicano, no centro-oeste e nos estados do sul.

A convenção democrata decorre em Chicago de 19 a 22 de agosto.