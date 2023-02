Esses foram alguns dos assuntos discutidos na reunião que os dois líderes mantiveram em Jacarta, onde Taur Matan Ruak se encontra em visita oficial.

Em curtas declarações sem direito a perguntas dos jornalistas, o Presidente indonésio referiu-se à importância de reforçar a cooperação bilateral e económica entre os dois países, especialmente na zona da fronteira e no enclave de Oecusse-Ambeno.

Taur Matan Ruak, por seu lado, destacou o apoio que a Indonésia tem dado a Timor-Leste desde a restauração da independência, em 2002, apelando ao apoio de Jacarta para se concretizar a adesão plena de Timor-Leste à Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

“Quero agradecer pelo facto de Timor-Leste se ter tornado observador da ASEAN e pedir ao Presidente para que continue a dar o apoio necessário para que Timor-Leste cumpra o roteiro que será apresentado para nos preparar para a adesão plena”, afirmou, em português.

“No nosso encontro sublinhei ainda a necessidade de concluirmos a discussão sobre as fronteiras terrestres, que o senhor Presidente acabou de mencionar. Faremos os esforços necessários para que realmente elas sejam resolvidas a curto prazo”, disse.

Além disso, o chefe do Governo agradeceu o empenho do chefe de Estado indonésio em cimentar e expandir as relações económicas entre os dois países, particularmente “o reforço da cooperação económica nas zonas fronteiriças”.

Os dois líderes testemunharam a assinatura de vários memorandos de entendimento, incluindo um sobre o estabelecimento de uma zona de comércio livre na fronteira e outro no setor de ensino superior.

Foram ainda assinados um memorando para a cooperação em meteorologia, climatologia e geofísica, outro para a cooperação industrial técnica e finalmente outro entre as duas comissões eleitorais.

Taur Matan Ruak é acompanhado na visita pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Adaljiza Magno, pelos ministros dos Transportes e Comunicações, José Agostinho, do Comércio e Industria, Lucas do Carmo, do Ensino Superior e Ciência, Longuinhos dos Santos e pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), José Belo.

Antes, e como é tradicional, Taur Matan Ruak e Joko Widodo passearam juntos nos jardins do Palácio Presidencial em Jacarta, onde o líder timorense plantou um arvore.