Segundo o jornal New Zealand Herald, o atirador já foi morto pelas autoridades. Dois civis também perderam a vida. O primeiro ministro da Nova Zelândia Chris Hipkins já confirmou a morte do atirador e confirmou que um polícia está no hospital. Hipkins também salientou o "heroísmo" das forças de segurança.

Segundo a mesma publicação, o autor do tiroteio é um homem de 24 anos que usava pulseira eletrónica, que entrou no edifício na rua de Queen St.

O Hospital de St John afiram que seis pessoas foram feridas, três com seriedade. No local a polícia está a marcar presença com vários oficiais armados, helicópteros. Segundo a polícia este é um "acontecimento grave com vários serviços de emergência a responder".

O responsável da polícia, Sunny Patel, afirmou ao New Zeland Herald. que o atirados entrou no edifício em obras pelas 7h da manhã, horário da Nova Zelândia: "O atirador entrou no edifício pela área em obras, descarregando a sua arma. Ao chegar aos pisos superiores, o atirador trancou-se num posso de elevador. Tiros foram trocados entre a polícia e o atirador e depois localizámo-lo, já estando morto um pouco depois".

De recordar também que o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino vai-se disputar entre a Nova Zelândia e a Austrália. A seleção portuguesa, de acordo com a RTP, encontra-se fora de perigo, estando alojada fora da cidade.

Atualizado às 00h10.