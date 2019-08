Uma mensagem que o suspeito terá divulgado num fórum na internet pouco antes do ataque evoca uma “guerra racial” e presta homenagem ao autor do ataque em março contra duas mesquitas na Nova Zelândia, que causou 51 mortos.

A autenticidade da mensagem e a identidade do seu autor não podem ser determinadas com certeza nesta fase da investigação.

No seu ‘site’, a polícia divulgou um comunicado sobre o reforço das medidas de segurança devido à celebração muçulmana do Eid al-Adha (Festa do Sacrifício), que começa hoje.