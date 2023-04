A Polícia de Segurança Pública (PSP) recebeu o alerta pelas 8 horas deste domingo. Quando as autoridades chegaram ao local, uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa de Setúbal, a PSP e uma viatura médica, segundo a CMTV, as vítimas já tinham falecido. As vítimas são homens entre os 30 e 60 anos.

O tiroteio decorreu na Avenida Manuel Segundo, junto à Bela Vista. Ao que tudo indica, será um desentendimento entre moradores, segundo a CMTV. Para já não há indicação de 'gangs' criminosos. Segundo a CM, o agressor trata-se de um homem com cerca de 60 anos, que estaria desempregado há vários anos depois de ter perdido o emprego como segurança numa escola. O homem vivia numa barraca por trás do Bairro Azul, em Setúbal.

No local já foi criado um perímetro de segurança, onde se encontram meios da PSP e também da Polícia Judiciária, e segundo o JN, a arma de fogo já foi localizada e apreendida.

Em atualização.