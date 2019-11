O tiroteio ocorreu durante um jogo entre os Camden Panthers, da Camden High School, e os Pleasantville Greyhounds, a equipa da casa.

Os disparos, seis no total, foram feitos a partir de uma das bancadas. As autoridades estão a investigar a autoria do ataque e já identificaram cinco suspeitos com idades compreendidas entre os 26 e os 31 anos.

Ao contrário de outros casos, as autoridades fizeram questão de salientar que o ato não foi empreendido por alguém da comunidade escolar.

O incidente fez três feridos, entre eles uma criança de 10 anos atingida no pescoço e transportada por via aérea para um hospital pediátrico, escreve o The New York Times.

Algumas imagens divulgadas nas redes sociais mostram momentos de pânico vividos por espetadores e jogadores.

O tiroteio acontece dois dias depois de outro numa escola na California onde duas pessoas morreram e várias ficaram feridas.