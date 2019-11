As autoridades estão a responder a uma ocorrência com um atirador ativo na escola secundária de Saugus, em Santa Clarita, a sensivelmente 48 quilómetros de Los Angeles.

"Por favor evitem a área. O suspeito é um homem asiático vestido com roupa escura e avistado nas redondezas. As autoridades estão no local", pode ler-se na informação partilhada no Twitter pelas autoridades.

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, informa a Associated Press. Através do Twitter, o sherife de Santa Clarita informou que há cinco pessoas a receber atendimento médico.

O porta-voz do departamento de bombeiros do Condado de Los Angeles disse que não é claro se as vítimas foram atingidas a tiro ou ficaram feridas por outro motivo.

Alunos escoltados pelas autoridades estão a ser retirados da escola secundária e a polícia está a apoiar as vítimas e entrevistar testemunhas.

O parque central de Bouquet Canyon está a ser utilizado como ponto de encontro entre alunos e pais, informaram ainda as autoridades.

"Se vive junto ao liceu de Saugus, por favor tranque as portas e fique no interior da habitação. Se vir o suspeito, homem, vestido com roupa escura, por favor ligue para as autoridades", acrescentaram.

Outras escolas da zona foram encerradas.