Um tiroteio fez pelo dois feridos e uma morte esta sexta-feira, no centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu. O alerta para a ocorrência foi dado pelas 18:24, referiu fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões. Fonte do Hospital de S. Teotónio, em Viseu, disse ao SAPO24 que a mulher que foi atingida se encontrava em situação muito grave, tendo acabado mesmo por falecer.

Num vídeo publicado nas redes sociais é possível ouvir os tiros e ver pessoas a correr.

Uma cliente que estava no local disse ao SAPO24 que ouviu o que achou ser "bombas de carnaval" e que quando olhou já viu uma senhora a ser reanimada depois de ter levado quatro tiros, bem como um homem baleado na perna.

O funcionário de um café no centro comercial explicou que tudo terá começado com uma discussão dentro do centro comercial, no piso -1. Posteriormente, os envolvidos ter-se-ão encaminhado para o exterior, onde ocorreram os tiros.

Um rapaz que trabalha no Palácio do Gelo estava a entrar ao serviço quando tudo aconteceu. Conta ao SAPO24 que viu uma senhora que tinha um bebé “praticamente recém nascido” nos braços a ser agredida por outra mulher que será da sua família. “Os homens da família que assistiam atiravam pedras uns aos outros”, acrescenta. Foram os seguranças do Auchan que as separaram e levaram a agredida e o bebé para o interior do estabelecimento. Já no interior terá ligado a outros membros da família a pedir socorro e foi, então, que momentos depois se ouviu um tiroteio.

Para o local foram destacados elementos da PSP e da Polícia Municipal de Viseu, estando agora a Polícia Judiciária com a investigação.

Embora apreensivos, os clientes do Palácio do Gelo continuam a fazer as suas compras. A única diferença para um dia normal neste centro comercial é uma maior presença de seguranças a fazer rondas em todos os pisos. Apenas dentro do Auchan os ânimos parecem estar mais abalados e a presença do SAPO24 não foi bem recebida pelos funcionários.

À SIC Notícias, o presidente da Câmara Muncipal de Viseu, Fernando Ruas, pediu que “a população de Viseu fique calma. O autor do disparo fatal está neste momento em fuga, abandonou a cidade de carro, mas penso que não vai abalar uma cidade que é normalmente calma”.

Neste momento, o piso -1 do centro comercial encontra-se encerrado, inclusive o supermercado. Tudo o resto funciona com normalidade.

Notícia atualizado às 20h32 com a morte de uma das vítimas.