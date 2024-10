O aviso nos 18 distritos do continente vai vigorar entre as 12:00 e as 21:00 de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo instituto quando há “uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

O IPMA prevê para hoje no continente céu muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes, de granizo e ocasionalmente acompanhados de trovoadas, no interior norte e centro durante a madrugada e na generalidade do território a partir da tarde.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado, por vezes forte na faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro a partir da tarde e nas terras altas, em especial do centro e sul e pequena descida de temperatura, em especial no norte e centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (em Bragança, Guarda e Viseu) e os 18 (em Faro, Lisboa e Aveiro) e as máximas entre os 16 (na Guarda) e os 25 (em Aveiro).