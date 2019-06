O presidente interino do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokaïev, venceu as eleições presidenciais antecipadas de domingo com 70,6% dos votos, anunciou hoje a comissão eleitoral.

O seu adversário mais próximo, o jornalista Amirjan Kosanov, obteve 16,2%. O sufrágio nesta antiga república soviética da Ásia central foi convocado após a demissão "surpresa", em março, de Noursoultan Nazarbaïev, que liderou o país depois da independência, em 1991. Antigo presidente do Senado, Kassym-Jomart Tokaiev, de 65 anos, estava no poder desde a renúncia do antigo chefe de Estado Nursultan Nazarbaiev. As eleições de domingo, nas quais foram chamados a votar 10 milhões de pessoas, ficaram marcadas pela prisão de centenas de manifestantes. Segundo a agência France-Presse, os observadores consideram que Nazarbaiev mantém "as rédeas" do país e apoiou a candidatura do agora Presidente eleito.