“A organização do Torneio das Seis Nações acata o decreto publicado na quarta-feira pelo governo italiano e decidiu adiar os três jogos entre Itália e Inglaterra (masculinos, femininos e sub-20) para datas posteriores”, indicam os responsáveis pela segunda prova mais importante de râguebi, a seguir ao Mundial.

Este é o segundo jogo do torneio de 2020 a ser adiado devido ao surto do novo coronavírus, depois do embate previsto para 07 de março, em Dublin, entre República da Irlanda e Itália, o país europeu mais afetado, com 3.000 casos confirmados e 107 mortos.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo oito em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram.

Além de 3.012 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça e Espanha.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.