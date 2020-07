Através de um breve comunicado, Todd Muller anunciou a demissão da liderança do Partido Nacional, de centro-direita, afirmando que “não é a melhor pessoa” para ocupar o cargo alegando igualmente motivos de saúde.

“É mais importante do que nunca que o Partido Nacional da Nova Zelândia encontre um dirigente que sinta confortável no cargo”, afirmou Muller.

No final do mês de maio, Todd Muller afastou da liderança Simon Bridges, cuja popularidade se encontrava muito em baixo, mas nem mesmo essa medida se refletiu nas últimas sondagens que situam o Partido Trabalhista da primeira-ministra bem posicionado para as eleições marcadas para 19 de setembro.

“Este cargo custou-me um elevado preço, a mim e à minha família, e tornou-se insustentável em termos de saúde” declarou o líder demissionário, de 51 anos de idade.