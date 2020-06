O Tottenham garante que vai continuar a cumprir “rigorosamente” o protocolo de regresso aos treinos, assegurando que o centro de treinos permaneça um ambiente de trabalho seguro e livre do vírus.

Esta foi a quarta ronda de testes do novo coronavírus no futebol inglês, sendo que do total de 3.882 exames, 12 resultaram em positivo.

A competição regressa em 17 de junho, com os jogos em atrao Manchester City–Arsenal e Aston Villa–Sheffield United.

O campeonato inglês é liderado com grande folga pelo Liverpool, muito próximo de recuperar um título que lhe foge há 30 anos.

De acordo com a atualização de terça-feira, em Inglaterra já morreram 39.369 pessoas, sendo que o número de contágios é de 277.985.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 380 mil mortos e infetou quase 6,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,7 milhões de doentes foram considerados curados.