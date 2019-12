“Já que a empresa diz que não negoceia com grevistas (…), então, em concordância com os colegas da comissão sindical e com outros dirigentes que fazem parte do executivo decidimos terminar, por agora, a greve que termina no final do ano e mostrar alguma abertura”, admitiu representante do Sindicato dos Trabalhadores das Industrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Norte (SITE CN).

Telmo Reis, também trabalhador na PSA Mangualde, contou que “agora, sem qualquer luta pelo meio, e no mês de janeiro”, o sindicato vai “tentar chegar a um diálogo com eles [administração], ver o que é que eles estão abertos a fazer” no sentido de “melhorar ou acabar com a bolsa de horas” em vigor até ao último trimestre de 2020.

“Nós gostávamos de negociar antes dela acabar, melhorar as condições. Em Vigo, por exemplo, são descontadas 10 a 12 horas na bolsa de horas e ainda são pagas as restantes horas, são pagas mais seis horas, o que perfaz um total de 100%. Em Portugal, aqui em Mangualde, é troca por troca”, contou.

A luta dos trabalhadores da fábrica de automóveis contra a bolsa de horas em vigor começou em junho com a realização de greve aos turnos de sábado que começou com uma adesão na ordem dos 40% e “depois foi diminuindo ligeiramente, devido a pressões por parte da chefia, devido a alguns cortes a nível salarial”.

Neste sentido, Telmo Reis contou que o sindicato apresentou queixa à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e esta “levantou dois autos, porque deu razão ao sindicato” em dois pontos.