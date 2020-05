A manifestação foi convocada pela Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT), afeta à CGTP, que pretendia ser recebida pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

De acordo com a coordenadora da FESAHT, Maria das Dores Gomes, o sindicato foi recebido pelos assessores da ministra, a quem foi entregue um documento que expressa as preocupações dos trabalhadores do setor, e vai agora fazer um pedido formal de reunião com a governante.

“Neste momento nós temos um conjunto de informação de âmbito nacional, de todos os sindicatos, não só da hotelaria e turismo, mas também da alimentação, com um conjunto de preocupações, que tem a ver com despedimentos; foram os primeiros trabalhadores a ser despedidos logo após a pandemia, milhares de trabalhadores que ficaram sem emprego, sem salário e sem qualquer proteção social”, disse aos jornalistas a dirigente sindical.

A FESAHT pretende também analisar com a ministra do Trabalho questões que se prendem com a proteção da saúde dos trabalhadores que estão neste momento em funções e que, por falta de medidas adequadas, “estão com problemas ligados à covid-19”.

“Queremos também contribuir com algumas propostas. Logo em março propusemos à senhora ministra do trabalho um fundo especial para estes trabalhadores que ficaram sem nada e até hoje não recebemos qualquer resposta da parte do ministério. Ao contrário, verificamos que a associação dos patrões diariamente é recebida pelo primeiro-ministro e pelos ministérios e nós queremos um tratamento igual”, acrescentou Maria das Dores Gomes.