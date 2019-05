Além do protesto que decorreu hoje, entre as 10:00 e as 12:00, os trabalhadores e sindicatos reuniram-se com a presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros (PS), esperando um contributo para a resolução do conflito.

“A reunião correu muito bem e a senhora presidente está solidária com a luta dos trabalhadores e vai fazer o que estiver ao seu alcance para ajudar no desbloqueio do conflito”, revelou João Saúde.

De acordo com o sindicalista, a autarca também mostrou preocupação com alguns “maus serviços que a empresa está a praticar”, principalmente quando “tem o monopólio dos transportes na Península de Setúbal”.

Por estes motivos, os motoristas voltam a paralisar no próximo mês, equacionando também a realização de duas concentrações na sede da TST, no Laranjeiro, em Almada.

A greve de hoje registou uma adesão na ordem dos 90 a 95% e a supressão de carreiras entre Setúbal e Lisboa, segundo a Fectrans, apesar de a empresa apenas contabilizar 77,8%.

Esta foi a terceira vez que os colaboradores paralisaram por 48 horas, reivindicando aumentos salariais e a redução da carga horária.

A TST, detida pelo grupo Arriva, desenvolve a sua atividade na península de Setúbal, com 190 carreiras e oficinas em quatro concelhos, designadamente Almada, Moita, Sesimbra e Setúbal.

*Artigo corrigido no lead os dias da greve de junho. 11 e 12 e não 12 e 13