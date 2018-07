Cerca de 30 trabalhadores do Centro Hospitalar de Lisboa Norte juntaram-se hoje à entrada do Hospital de Santa Maria contra a "falta crónica" de trabalhadores e para exigir o descongelamento das carreiras.

Os trabalhadores, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (STFPSN), realizam hoje um dia de greve contra “a falta crónica de trabalhadores existente no Serviço Nacional de Saúde” e também pelo reconhecimento do tempo de serviço dos funcionários com contratos individuais de trabalho.

“Todos os blocos com cirurgias programadas estão fechados, as consultas estão fechadas, a central de colheitas fechadas, a maior parte dos serviços está em serviços mínimos, porque tem de estar [lá] sempre alguém”, afirmou João Dias, do STFPSN, ao final da manhã, sem quantificar os níveis de adesão.

O Centro Hospitalar de Lisboa Norte engloba os hospitais de Santa Maria e o Pulido Valente.

Os trabalhadores empunhavam faixas e cartazes onde se lia “Somos poucos trabalhadores para tantas dores”, “Tempo de serviço não é para roubar, é para contar”, “Falta de pessoal faz mal à saúde” e “Se a tarefa é especial, a carreira não é geral”.

Estes trabalhadores realizam diversas funções, como assistentes operacionais, técnicos de diagnóstico, terapeutas e administrativos. De acordo com João Dias, serão entre 1.000 a 1.500 os trabalhadores nesta situação.

Segundo João Dias, “a falta de pessoal já se arrasta há décadas, não é de agora, não é por os trabalhadores passarem para 35 horas que há falta de pessoal”.

João Dias destacou que os trabalhadores exigem ainda a “contagem de tempo para os trabalhadores com contrato individual de trabalho”.

“É uma vergonha o que querem fazer aos trabalhadores. Temos aqui trabalhadores com 15 e 20 anos de serviço e, se não contarem com este tempo de serviço, os trabalhadores começam da estaca zero”, sublinhou.

O sindicalista salientou também que foi pedida uma reunião ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar para abordar estas questões, mas até agora não foi obtida uma resposta.

A Lusa contactou o Centro Hospitalar de Lisboa Norte para saber os efeitos desta paralisação, mas fonte do centro hospitalar alertou que a instituição “não comenta resultados de greves”.