Em comunicado a empresa revela que, "como havia sido anunciado, e após a intervenção preventiva de retirada controlada do betão destacado que a IP realizou na noite de 15 para 16 de maio, dá-se agora início à intervenção de tratamento e proteção do recobrimento da estrutura", na zona inferior do tabuleiro da Ponte da Arrábida.

Segundo a IP, para a realização dos trabalhos de saneamento e reparação do betão na zona inferior do tabuleiro da Ponte da Arrábida, será necessário implementar restrições à circulação no tabuleiro, "sempre em período noturno de modo a minimizar os impactos na mobilidade das pessoas".

Assim, de 27 e 30 maio, entre as 22:00 e as 06:00, vai ser suprimida a vida da direita no sentido Porto - Gaia, e de 30 de maio a 01 de junho, no sentido Gaia-Porto.

De acordo com a IP, seguem-se os trabalhos de recobrimento de armaduras que se iniciam a partir de 17 junho, por um período de duas semanas.

Esta intervenção surge na sequência da queda de vários pedaços de argamassa do tabuleiro da ponte, na noite de 14 maio, que levou a Câmara do Porto a proceder ao corte do trânsito, por precaução.