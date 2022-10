Ao início da manhã, a operadora disse que em causa estava uma “falha no sistema de rádio digital”, sem adiantar mais detalhes.

Mais tarde, a DB justificou a interrupção com um ato de sabotagem.

“Devido à sabotagem de cabos essenciais para o tráfego ferroviário, a Deutsche Bahn teve que interromper o tráfego ferroviário a Norte, hoje de manhã, por quase três horas”, adiantou uma porta-voz da ferrovia alemã, citada pela imprensa local.

Apesar de o problema ter sido resolvido, a operadora disse que ainda são esperadas perturbações.

O jornal “Bild” avançou que as autoridades locais têm indícios de uma intervenção externa, citando fonte próximas da DB.

De acordo com a mesma publicação, as ligações de cabos do sistema de rádio foram roubadas ou destruídas e ainda não foram identificados suspeitos.

Por sua vez, o “Spiegel” noticiou que foram detetadas ligações de cabos destruídas em dois locais.

Todos os comboios de alta velocidade, regionais e de longa-distância, que circulavam na zona Norte do país, foram afetados.