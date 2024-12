Em comunicado, a transportadora referiu hoje que a greve convocada pelo Sindicato dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) vai afetar o serviço, em especial a oferta “programada para a noite da passagem de ano”, que “fica cancelada”.

A Metro do Porto garante, no entanto, a realização de algumas viagens nestes dias nos trajetos que, tradicionalmente, contam com maior afluência de utilizadores.

“Assim, amanhã [terça-feira], a circulação do Metro regista-se somente até às 20:00, no tronco comum (entre as estações Senhora da Hora e Estádio do Dragão) e na Linha Amarela (apenas no troço Hospital São João-Santo Ovídio), com uma frequência média de passagem de 15 minutos. Nas restantes linhas e percursos, não haverá viagens durante todo o dia”, acrescentou a empresa.

Esta paralisação “terá igualmente impacto ao longo do primeiro dia de 2025, com uma oferta em tudo idêntica à praticada a 31 de dezembro. Neste caso, porém, a operação inicia-se às 06:00 e termina à 01:00, estando também circunscrita ao tronco comum e à Linha Amarela (Hospital São João-Santo Ovídio)”.

Já o serviço de autocarros será reforçado entre as 21:00 e as 05:50 na noite da passagem de ano, “para garantir um transporte eficiente e cómodo para os milhares de visitantes esperados” na baixa do Porto, adiantou hoje a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP).

Entre as 21:00 de terça-feira e as 00:30 de quarta-feira, 12 das 37 linhas de serviço noturno terão um reforço com uma média de viagens a cada 20 minutos e a alocação de veículos de maior capacidade, refere a STCP, especificando que em causa estão as linhas 200, 201, 501, 600, 602, 700, 701, 702, 800, 903, 904 e 905.

Já entre as 00:30 e as 02:30 de quarta-feira, “prevendo um maior fluxo de passageiros a regressar das festividades”, estas 12 linhas terão ainda o serviço prolongado, a par com a entrada em circulação das 12 linhas da Rede da Madrugada, com nove delas também reforçadas com turnos adicionais.

A partir das 02:30, os passageiros terão a Rede da Madrugada, “que mantém o reforço das nove linhas até às 05:30”.

A STCP adiantou ainda que, a partir das 20h30 de terça-feira e até às 7h00 do primeiro dia do Ano Novo, as linhas estarão concentradas em términos especiais na baixa da cidade, nomeadamente nas zonas da Cordoaria, Trindade, Bolhão, São Bento e Batalha.

Na semana passada, a Câmara do Porto disse esperar que mais de 100 mil pessoas compareçam no regresso da Avenida dos Aliados como 'epicentro' da festa de passagem de ano, pedindo que se desloquem aos locais de festa de transporte público.

No Porto, a festa da passagem de ano conta com concertos de Nuno Ribeiro e Rui Veloso, a dar as boas vindas a 2025 nos Aliados, e com o tradicional fogo-de-artifício lançado a partir do edifício da câmara, havendo também festa no Palácio de Cristal, com as participações de Julinho KSD e Branko.

Revelando que o custo das festividades deste ano rondará os 450 mil euros, "um pouco mais que no ano passado", o autarca Rui Moreira saudou que desta vez a autarquia tenha ao seu dispor a Avenida dos Aliados, "um espaço muito grande que implica um investimento maior".

O autarca apelou ainda ao uso do transporte público, que deverá funcionar "com grande eficiência": "Se as pessoas puderem evitar utilizar o veículo individual, devem-no fazer, por razões de conforto e comodidade e também de segurança".

O acesso automóvel ao centro da festa estará condicionado a partir das 20:30, e a estação de metro dos Aliados será também encerrada, fazendo-se o acesso a partir da Trindade e São Bento.

"A circulação pedonal, no sentido ascendente da Praça do General Humberto Delgado, será permitida quando estiverem reunidas as condições de segurança após o fogo-de-artifício", refere também a Câmara do Porto.