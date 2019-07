“Ainda que se verifique uma diminuição do número de dadores falecidos no global, constata-se um aumento do número de dadores em morte cerebral, com uma ligeira diminuição da média de idade do dador”, refere um comunicado do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

O mesmo documento indica que também a transplantação de órgãos aumentou em cerca de 2%, com mais 10 transplantes do que em igual período de 2018.

“Este aumento traduz-se ainda num aumento da taxa de aproveitamento dos órgãos, que passou de 75% no primeiro semestre de 2018, para 81% em 2019”, refere o IPST.

O organismo acrescenta que o número de transplantes renais de dador vivo aumentou cerca de 33%, depois de no primeiro semestre de 2018 ter sofrido uma diminuição de 40% face a 2017.

Os dados do IPST foram divulgados enquanto o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa Nacional assinalavam o Dia Nacional da Doação de Órgãos e da Transplantação numa cerimónia que decorreu na Base Aérea n.º6, no Montijo.