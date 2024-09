Segundo o The Guardian, o principal suspeito, um homem de 53 anos da cidade de Wuppertal, ameaçou divulgar fotografias e vídeos privados e exigiu 15 milhões de euros à família de Schumacher.

Estarão incluídas imagens do sete vezes campeão de Fórmula 1 antes e depois do acidente de esqui de 2013 nos Alpes franceses que o deixou com uma grave lesão cerebral. Schumacher, de 55 anos, não foi visto em público desde então.

Sobre a origem das imagens, sabe-se que terão vindo de outro homem de 53 anos, da cidade de Wülfrath, que trabalhou como segurança para a família Schumacher até 2021. É suspeito de ter vendido o material por uma soma de "cinco dígitos" e poderá enfrentar uma pena de prisão "considerável" sob a acusação de ser cúmplice de uma tentativa de chantagem e de violação da privacidade.

Por sua vez, o principal suspeito é acusado de tentativa de chantagem e pode ser condenado a pena máxima de prisão até 15 anos. Contudo, a pena pode ser reduzida, uma vez que a ameaça não foi cumprida.

O terceiro acusado, o filho de 30 anos do homem de Wuppertal, foi acusado de ser cúmplice de chantagem, uma vez que o pai lhe pediu para criar um endereço de correio eletrónico indetetável para as comunicações com a família Schumacher.

Este caso ficou conhecido quando a família alertou as autoridades na Suíça, onde Schumacher tem estado a receber cuidados na casa da família desde o acidente.