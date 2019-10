O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu hoje posse aos 19 ministros e 50 secretários de Estado do XXII Governo Constitucional, depois de empossar o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio da Ajuda, em Lisboa. Esta é a lista completa do novo Executivo.

Logo a seguir, estava marcada a primeira reunião do Conselho de Ministros. Os governantes deslocaram-se do Palácio Nacional da Ajuda para a Presidência do Conselho de Ministros em autocarros da Carris movidos a gás natural - estavam preparados três, mas afinal apenas foram necessários dois.

O secretário de Estado do Orçamento, Mourinho Feliz, foi o primeiro a entrar no transporte, pelas 12:50, segundos depois de as portas se abrirem.

O primeiro-ministro, António Costa, seguiu no primeiro veículo estacionado, e com ele seguiram, entre outros, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Matos Fernandes, bem como a ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque.

À medida que os ministros e secretários de Estado iam abandonando o Palácio da Ajuda, saindo por portas distintas, iam entrando nos autocarros.

Às 13:07, os dois veículos reservados ao novo executivo deixaram a Ajuda com alguns membros a viajarem sentados e outros de pé.